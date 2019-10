Brexit, BE reagim urgjent pas votimit në Parlamentin e Britanisë: Na informoni sa më shpejt!

Komisioni Evropian i kushtoi vëmendje të madhe votimit në Parlamentin britanik për të shtyrë vendimin nëse do mbështetin një marrëveshje të Brexit me BE. Kështu ka deklaruar shtu ka deklaruar në Twitter, zëdhënësja e BE Mina Andreeva, duke i bërë thirrje Londrës që të japë shpjegime se çfarë do të ndodhë më pas.

“Komisioni i kushton rëndësi të madhe votimit të sotëm në Dhomën e Komuneve, për të ashtuquajturin amendamentin Letwin, që do të thotë se vetë marrëveshja e tërheqjes nuk ishte hedhur sot për votim”, shkruan zëdhënësja.

“Do të ishte mirë që qeveria e Britania e Madhe të na informojë sa më shpejt për hapat e ardhshëm”, shkruan ajo.