Vendimi u mor në mbledhjen e zhvilluar pasditen e së martës ku ndër të tjera u vendos që anëtar/relator do të vazhdojë të jetë Z. Eriol Roshi, sipa shortit të datës 05.04.2019. Anëtari relator do të mbështetet nga këshilltarët e Gjykatës së Lartë posaçërisht të ngarkuar me detyra pranë KED-së. Për qëllime të ndarjes së ngarkesës së punës, këshilltarët do të kryejnë detyrat e tyre në lidhje me kandidatëtë caktuar, sipas rezultatit vijues të shortit:

– Këshilltari Saimir Nazifi në lidhje me kandidatët Prel Martini dhe Vjosa Bodo.

– Këshilltari Florian Kalaja në lidhje me kandidatët Envi Hicka dhe Ded Kasneci.

– Këshilltari Besmir Rrapaj në lidhje me kandidatët Shaqir Hasanaj dhe Vasil Bendo.

6 kandidatët për anëtar të Gjykatës Kushtetuese janë:

1. Dedë Kasneci

2. Envi Hicka

3. Prelë Martini

4. Shaqir Hasanaj

5. Vasil Bendo

6. Vjosa Bodo Mujo