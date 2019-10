SPAK në nëntor? Ibrahimi sqaron: Institucioni do ngrihet nga kryetari dhe nga Parlamenti

Emërimi i tetë prokurorëve, që kanë kaluar dy shkallët e vetting-ut, për në Strukturën e Posaçme AntiKorrupsion nuk do të thotë rrjedhimisht se ky institucion do të jetë funksional. Gent Ibrahimi, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sqaroi sot se institucioni i drejtuar prej tij nuk merr asnjë vendim për organikën e SPAK, por dërgon atje vetëm prokurorët që kanë kaluar dy shkallët e vetting-ut.

Sipas Ibrahimit, brenda muajit nëntor do të kalojnë për në SPAK të tetë emrat e prokurorëve, si dhe do të hapet gara për drejtuesin e SPAK, i cili pritet të zgjidhet po brenda muajit nëntor. Kryetari i ri, së bashku me Parlamentin, do të përcaktojnë se sa është numri i nevojshëm i prokurorëve që SPAK të funksionojë.

“Ne nuk marrim asnjë vendim për organikën, ne emërojmë vetëm ata që mund të emërojmë. Nuk marrim ne përsipër përgjegjësinë për ngritjen e SPAK, por është kryetari i SPAK që vendos”, u shpreh Ibrahimi.

KLP nuk pranoi formulën që SPAK të ngrihej me tetë prokurorë që kanë kaluar dy shkallët e vetting-ut, plus dy prokurorë të tjerë të komanduar.