10 gënjeshtra që ne shqiptarët i besojmë dhe i trashëgojmë brez pas brezi!

Fallacy është një fjalë që anglezët e përdorin kur një argument apo bindje është mbështetur mbi një fallsitet/të pavërtetë..

Për shembull: deri në vitin 1990 në Shqipëri kishte plot njerëz që jo vetëm e thonin, por edhe e besonin se Amerika është armiku më i madh i Shqipërisë! Pas vitit 1990 pothuaj të gjithë e kuptuan që kishin besuar në dekada një gjë të gabuar, një gënjeshtër. Kjo ishte një “fallacy” e lehtë për t’u ç’montuar. Por legjendat/mitet nuk shqiten lehtë.

1.E ka fajin sistemi.

Për të justifikuar krimet e kryera në komunizëm kanë mjatuar tri fjalë: “ashtu ishte sistemi”! Me këtë përgjigje kemi përqafuar me të dy duart: “përgjegjësinë kolektive”. Edhe sot 30 vjet pas rënies së sistemit komunist, sërish fajin e ka …sistemi. Nëse kemi një sistem më të mirë, do të kemi zgjidhje/zgjedhje më të mira. Fajin nuk e ka sistemi. Të paktën sot jo. Nuk e ka fajin sistemi që në Kuvend sot ligjërojnë analfabetët, bëjnë ligje banditë dhe kontrollojnë pushtet e tjera injorantët. Faji duhet kërkuar tek personat përgjegjës që e kanë kthyer sistemin (zgjedhor) në grykë shisheje.

2.E ka fajin Katovica!

Sipas kësaj legjende komunistët e ndjenë se po i vinte fundi dhe në Katovicë u dhanë porositë që se çfarë do të bënin për t’iu përshtatur kapitalizimit dhe për ta patur në kontroll sistemin e ri. Kjo legjendë në Shqipëri besohet edhe nga ish komunistët.

3.Konferenca Londrës copëtoi Shqipërinë.

Shqipëria u bë shtet nga konferenca e Londrës. U bë shtet me këmbënguljen e Austro- Hungarisë dhe Italisë. Në tekstet e historisë vijon gënjeshtra: U gjymtua Shqipëria. U gjymtua kombi shqiptar që jetojnte në katër vilajete të një Perandorie që po jepte shpirt. Lufta e Para Botërore çoi në shembjen e 3 Perandorive (Austro Hungarisë, Rusisë, dhe Perandorisë Osmane). Harta e kontinentit ndryshoi dhe dhe kufijtë e vendosura nga Fuqitë e Mëdha janë ndarë duke respektuar duke “respektuar/shpërblyer” fituesit.

4.Europa në ka borxh!

BE jo vetëm që nuk na ka asnjë borxh, por Shqipëria renditet në vendet e para të ish Lindjes që ka përfituar më shumë për banorë se çdo vend tjetër në Europë. Shqipërise i janë falur borxhe, i janë dhënë donacione, i janë dhënë kredi me interes të ulët, Më shumë se 1 milionë shqiptarë kanë gjetur strehë dhe janë mirëpritur në vendet e BE-së. E megjithatë rëndom dëgjon kumtin: “Europa na ka borxh”

5.Kemi ligje të mira!

Ligjet i kemi të mira, por i zbatojmë keq ose nuk i zbatojmë fare. Edhe kjo “legjendë” ka bërë që të mbyllim sytë kur bëhen ligjet, sidomos ligjet e fundit. Ligjet nuk po i bëjmë të mira. Ligjet po i bëjmë për një pakicë dhe ligjet që bëhen vetëm në interes të pakicës janë burim padrejtësie dhe trazirash sociale.

6.Do të shkojmë në BE!

Gjatë 29 viteve të fundit, në mënyrë individuale një në çdo shqiptar ka shkuar në BE. është bërë “gjerman”, “italian”, “grek”, etj, Por vendi nuk do të shkojë asgjëkundi. Do të qëdrojë këtu ku ka qenë në mijëra vetë. Nëse bëhet fjalë që një ditë kurdo qoftë ajo do të bëhemi anëtarë të BE-së (në çfarëdolloj forme qoftë BE-ja) do të thotë se do të kemi ndërtuar Europën në Shqipëri. 27 vendet e BE-së nuk i mban bashkë, gjuha e njëjtë, kultura e njëjtë, feja e njëjtë, apo qoftë edhe dashuria e madhe për njëri-tjetrin. I bën bashkë interesi i përbashkët i çimentuar me “rule of laë”- sundim të ligjit.

7.Bregdetin që kemi ne, nuk e ka njeri!

Këtë legjendë e besojnë sidomos ata që nuk kanë parë asnjë bregdet tjetër, përfshi edhe bregdetin e Shqipërisë!

8.Kemi ushqime/fruta/perime shumë të mira!

Kush beson ende këtë përrallë duhet detyruar me zor që të lexoj komunikatat e fundit të AKU-së, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

9.Jemi popull punëtor…..!

E vërtetë, por popull punëtor jashtë Shqipërisë. Këtu nuk kërkohet punë, kërkohet rrogë!

10.Kemi tolerancë fetare….

Nëse kjo është e vërtetë pyetja është: pse jemi tolerantë të mëdhenj në një çështje shumë të ndjeshme siç është feja dhe jo tolerant me njëri – tjetrin për një vijë uji, për politikë apo për një: “pse më pe”?!!