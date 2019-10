Përkujtohet Kacifas në Bularat, të afërmit, thirrje antishqiptare

Në dy ditë 1800 shtetas grekë kanë hyrë në kufirin jugor nga Kakavi dhe Qafë Bota.

Një pjesë e tyre morrën pjesë në ceremoninë e përvjetorit të vrasjes së Kostandinos Kacifas në Bularat por një pjesë e tyre do të jenë edhe në ceremonitë që do organizohen të hënën në Gjirokastër me rastin e ditës së Greqisë.