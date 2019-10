Meta: Marrja e Presidencës së BE nga Kroacia, mundësi për Shqipërinë për çeljen e negociatave

Presidenti Ilir Meta ka takuar kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković në prag të marrjes së Presidencës së BE nga Kroacia. Meta thotë se “marrja e Presidencës së BE për herë të parë nga Kroacia dhe qëndrimi i saj pro zgjerimit, mundësi e shtuar për Shqipërinë për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian gjatë Samitit të Zagrebit në maj 2020”.