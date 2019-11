Italian MEP David-Maria Sassoli (S&D Group) delivers a speech after being elected new president of the European Parliament during the first plenary session of the newly elected European Assembly on July 3, 2019 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

Negociatat, Presidenti i PE: Vetoja franceze është vetëm një pengesë e vogël Kryetari i sapozgjedhur i Parlamentit Evropian, David Sasoli sot do të vizitojë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Para vizitës së tij në vend, në një intervistë për MIA-m u shpreh se bllokada e bisedimeve në BE e sensibilizoi opinionin evropian për rëndësinë e kësaj çështjeje. Ai konsideron se vetoja franceze në samitin e fundit është vetëm një pengesë e vogël në rrugë që do të tejkalohet në muajt e ardhshëm. “Vendosa të vizitoj së pari Maqedoninë Veriore, e cila është jashtë BE-së, dhe më pas do të shkoj në Shqipëri. Kjo sepse besoj se këto dy vende kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme për t’u bërë anëtare të BE-së dhe mendoj se duhet ta pranojmë dhe t’i ndihmojmë ata në rrugën e suksesit. Ne nuk do të heqim dorë” Sasoli u shpreh se gjashtë muajt e ardhshëm do të jenë shumë të rëndësishëm, ashtu si edhe samiti i BE në Kroaci. “Mendoj se duhet të arrijmë në një konsensus nga pala evropiane deri atëherë. Procedimet e Komisionit të ri do të jenë gjithashtu thelbësore. Ne besojmë se Komisioni i ri do të ndjekë rrugën e Juncker”. Një numër i kërkesave janë dërguar në Maqedoninë Veriore dhe Shqipërinë dhe tani duhet të sinjalizohen se ato janë në rrugën e duhur” tha ai. Presidenti i ri i Parlamentit Evropian, David Sassoli do të vizitojë Shqipërinë në datën 2 dhe 3 dhjetor. BE nuk ra dakord në 18 Tetor për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë për shkak të vetos së Francës. Shperndaje: Print

