Lista e dytë, kush janë drejtuesit e Policisë që do të përballen me Vettingun

Pas listës së parë me 45 drejtues të Policisë së Shtetit, është publikuar edhe lista e dytë me emrat që do t’i nënshtrohen procesit të vetting-ut.

Në listën e dyta janë 47 emrat e radhës që do të rivlerësohen, ku shumica e tyre janë drejtues të policive në qarqe.