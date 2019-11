Haradinaj i dërgon një mesazh Kurtit për reciprocitetin me Serbinë

Haradinaj tutje ka komentuar vendimin për taksën 100 për qind derisa i ka dërguar një përgjigje për këtë liderit të VV-së, Albin Kurtit.

“Analiza është prezente në vazhdimësi, një vakum të produkteve serbe e zëvendëson prodhimi vendor që është zhvilluar dhe ka ndikim direkt në ekonominë e vendit. Politikisht nuk është vetëm taksa por janë qëndrimet që i kemi mbajtë në Kosovë që e kanë mbajtur vendin të pavarur nga tavolina e znj.Mogherini, vendimet për ushtrinë, për Trepçën. Sa për me hjeke e reciprocitetin e pëlqej këtë ide, por le të mbetet taksa, nëse VV do të reciprocitetin nuk e kuptoj pse duhet me e hjekë taksën, edhe habitem për qëndrimin e kujdo që i kthen mallrat serbe pa e marrë njohjen është një gabim kapital politik”, shtoi ai.

Sa i përket arrestimeve nga Gjykata Speciale, Haradinaj tha se për këtë duhet të pyeten ata që dikur kishin dhënë votën për.

“Për arrestimet nuk di duhet me i vetë ata që e kanë votu gjykatën, ata e dijnë më mirë procedurat se jam jashtë informatava, ata që e kanë votu është mirë më i vetë çka mendojnë”, tha Haradinaj pas mbledhjes së Qeverisë.