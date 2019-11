Bullgari: Presidenti Radev ktheu kandidaturën e kryeprokurorit të porsazgjedhur Geshevit

Presidenti Rumen Radev ktheu në Këshillin e Lartë Gjyqësor propozimin për emërimin e Ivan Geshevit kryeprokuror. Motivi i kreut të shtetit është, se ngritja e një kandidati për këtë post e privon procedurën nga konkurrimi. Shenja e shtetit demokratik është ekzistenca e alternativave për postet e larta shtetërore, theksoi zoti Radev.

Zgjedhja e kryeprokurorit është një akt me rëndësi të lartë shoqërore dhe mënyra e zhvillimit të tij duhet të ngjallë besim, jo dyshime, tha presidenti. Në se këshilli përsëri do të miratojë kandidaturën e Geshevit, kreu i shtetit do të jetë i detyruar ta emërojë në këtë post.

Duhet thënë se Prokurori i Pergjithshem i Bullgarise, Ivan Geshevit, u zgjodh para pak ditesh nga Këshillin e Lartë Gjyqësor, duke qene konkurent i vetem, pra pa asnje alternative tjeter. Ministri i Drejtësisë Danail Kirilov nuk pranoi të propozojë një kandidat të dytë, i cili, në praktikë, la Geshev si kandidatin e vetëm për këtë pozicion.

Ish Ministri i Drejtësisë Hristo Ivanov e ka quajtur Geshev një “shkop bejsbolli që shkel të gjitha standardet”.

Kurse Gjyqtarja Zdravka Kalaidjieva, ish gjyqtare në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, gjithashtu është e shqetësuar: “Në intervistën e tij për Televizionin Kombëtar Bullgar, z. Geshev paraqiti pikëpamjet e tij në prokurori si një organ shtypës kundër kundërshtarëve ideologjikë dhe ekonomikë të paracaktuar – pikëpamje që janë në kundërshtim me parimin e barazisë para ligjit, pluralizmit të mendimeve dhe konkurrencës së lirë. Ai beson se ndjekja penale është një organ, qëllimi kryesor i të cilit është të arrestojë dhe kryejë operacione shfaqjeje dhe të dënojë njerëz në vend që të dërgojë pezullime të një krimi para gjykatës që mund të japë aktgjykim. ”

Zgjedhja e Ivan Geshevit u shoqerua me protesta nga shoqeria civile ku pati edhe perplasje me policine. “Anëtarët e shquar të shoqërisë civile dhe OJQ-të, përfshirë Komitetin Bullgar të Helsinkit, pohojnë se i mungojnë cilësitë profesionale dhe morale që kërkohen për pozicionin për shkak të procesverbalit të tij të abuzimit me ligjin dhe të drejtat e njeriut”.

Ivan Geshev, ka mbajtur postin e Zëvendës Prokuror i Përgjithshëm. Ai ka lindur me 19 dhjetor 1970.