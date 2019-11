Mbaron seanca dëgjimore në KLP, Marku: S’mund të kesh rezultate nëse mungojnë disa nga hallkat e sistemit

Më tej shtoi:

“Pritshmëritë kanë qenë të larta, lidheshin me çështje konkrete, megjithatë për shkak të kompetencave të kufizuara nuk kam arritur të realizoj pritshmëritë. Nëse do kthehesha pas, nuk do bëja asgjë më shumë e asgjë më ndryshe për shkak të kompetencave. Prokuroria ka qenë i vetmi institucion që ka funksionuar me kohë të plotë.”

Po kështu, Kryeprokurorja e përgjithshme e përkohshme u shpreh:

“Nëse do zgjidhem sfidat janë të mëdha: përmirësimi i treguesve të punës, pavarësisht terrenit si punojnë, për shkak të numrit të kufizuar për shkak të shkarkimeve. Misioni im si prokuror i përgjithshëm do ishte zbatimi i parimit të ligjit në mbrojtje të interesave të ligjit; ushtrimi i funksioneve duke ushtruar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.” Ashtu siç KLP njoftoi në hyrje të seancës, pas prezantimit u bënë pyetje edhe nga partnerët ndërkombëtarë që ndoqën procesin.