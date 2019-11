Rama shpalos platformën e KÇK dhe paralajmëron të vetët: Kush nuk e voton, është i përjashtuar nga PS

1- Përshkallëzim i luftës kundër krimit dhe korrupsionit

2-Duke filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm dhe deri në fund 2020 të mbyllen të gjitha sportelet që i shërbejnë qytetarëve dhe shërbimet të bëhen online. Së paku aplikimit, se jo cdo shërbim mund të mbyllet. Në 1 janar do të jenë 40% e shërbimeve që do jepen online. Deri në qershor do të shkojnë 67 % dhe deri në fund të vitit thuajse 100%.

3-Energjia dhe infrastruktura. Kemi një paketë të tërë ndryshimesh dhe investimesh që do të lancohet në javët e ardhshme me disa investime në infrastrukturë dhe energji.

4-Regjimi i ri në vijën bregdetare. E kemi parë që vija bregdetare iu është marrë qytetarëve dhe ka mbetur në dorën e të fortëve. Sikur ta dini sa prokurorë disponojnë të drejta mbi vijën bregdetare është për të vënë duart në kokë.

5-Prioriteti tjetër është mbyllja e procesit të legalizimeve për shtëpitë, jo për bizneset dhe legalizimi i tokës bujqësore.

6-Prioriteti tjetër është transformimi i infrastrukturës në universitete. Tirana duhet të ketë infrastrukturën e re universitare që të jetë njësoj si stadiumi. Siç sot kemi stadiumin më të bukur në rajon duhet të kemi edhe kampusin më të bukur në rajon.

7-Shengeni rajonal. Kush është kundër shengenit rajonal nuk kupton asgjë. Shengeni rajonal është një vizion dhe një këmbëngulje nga ana ime qysh në ditën e parë të procesit të Berlinit. Ka qenë i penguar nga presidenti i Serbisë me të cilin unë kam bërë pafundësi debatesh.