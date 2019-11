Termeti i tmerrshem qe goditi vendin tone mbreme ka shkaktuar humbje jetesh njerezore dhe deme kolosale materiale.

Per kete arsye, jane hapur disa llogari ne bankat e nivelit te dyte nga Emergjencat Kombetare, ku secili mund te jape kontributin e tij per Shqiperine dhe shqiptaret, per ata vëllezër e motra qe u preken nga lekundja e jashtezakonshme e termetit, qe humben shtepine, vellain, motren, nenen..

Me poshte llogarite ku mund te kontribuoni: