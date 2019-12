Abuzimet/ Rama-ndërtuesve: Dosjet të kopsitura, s’do i lëmë vend KÇK ta shfrytëzojë

Kryeministri Edi Rama edhe për përgjegjësit që rëzimit të ndërtesave pavarësisht siç tha dhe ai se tërmeti ishte shumë i fortë.

kreu i qeverisë theksoi se shumë shpejtë do kemi rezultate konkrete për rastet kur godinat e shembura dhe të pabanueshme janë produkt i shkeljeve.

“Lidhur me punën paralele që po zhvillohet për hetimet dhe për nxjerrjen e përgjegjësive të atyre që do të rezultojnë përgjegjës pavarësisht fuqisë së tërmetit. Rastet kur godinat e shembura dhe të pabanueshme janë produkt e shkeljeve. Shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete. Atyre që më shkruajnë që bien pre e lehaqenjeve që nxjerrja e përgjegjësive nuk është dicka që mund të bëhet sa hap dhe mbyll sytë, por kërkon dokumentim dhe KCK është aty e gatshme të shfrytëzojë këtë situatë për të qenë në lartësinë e motos. Nuk do të ti japim KCK mundësinë të shqyejë ndonjë copë tjetër. Do të bëjmë cmos që të gjitha referimet të jenë të kopsitura, por kjo kërkon pak kohë dhe durim ju që me të drejtë kërkoni gjak“, tha Rama.

“Hartimi i listës së atyre do të bëjnë riparimet është përfundimtare, ne do të ndajmë pjesën kush do të bëjë dhe kush jo, duke parë gatishmërinë e tyre dhe duke vlerësuar kushtet e tyre financiare, pasi deklarojnë se kanë falimentuar dhe do të falimentojnë edhe në raport me ligjin nëse do të shmangen”.