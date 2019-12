Tensione tregtare mes SHBA-së dhe Francës

Janë parlajmëruar ngritje të tatimeve amerikane si kundërmasë deri në 100 % për importe në vlerë deri në 2,4 miliardë dollarë, thuhet në Uashington. Lighthizer ka publikuar një listë ku ndër tjerash gjenden edhe Champagne, lloje të ndryshme të djathërave, prodhimet kozmetike dhe çantat e dorës nga Franca.

Nëse vërtetë do të aplikohen këto masa ndëshkuese do të vendoset në janar, ndërsa ato do të hyjnë një muaj më vonë në fuqi. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar në verë tatime ndaj mallrave ushqimore franceze, në radhë të parë ndaj verërave, nëse presidenti francez Emmanuel Macron vazhdon me politikën e tij.

Franca i përmbahet pozicionit të saj

Ministri francez i Ekonomisë Bruno Le Maire theksoi se vendi i tij “kurrë” nuk do të heqë dorë nga taksat degjitale. SHBA duket se nuk është e gatshme të nënshkruajë një marrëveshje ndërkombëtare për këto taksa. Uashingtoni ka propozuar së pari gjetjen e një zgjidhjeje në kuadër të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), por tani as kjo nuk është e sigurt, tha Le Maire për radion France Inter.

Tatimet e ashtuquajtura GAFA, të quajtura sipas shkronjave të para të gjigandëve të internetit – Google, Amazon, Facebook dhe Apple – do t’i sjellin Francës këtë vit rreth 400 milionë Euro. Ndërsa vitin e ardhshëm rreth 650 milionë, thonë autoritetet franceze. Franca thotë se ndaj këtyre koncerneve do të aplikojë taksa në vlerë prej 3%. Taksa të ngjashme kanë paralajmëruar edhe Austria, Italia dhe Turqia.

SHBA nga ana tjetër ka paralajmëruar këtë të hënë (02.12) rritjen e taksave ndaj prodhimeve të hekurit dhe aluminit nga Brazili dhe Argjentina. E gjitha kjo ka shkaktuar lëvizje serioze në tregjet ndërkombëtare financire.