“Do shënjestrojë korrupsionin në nivele të larta”, SHBA tregon hapin e radhës: Si do funksionojë SPAK. Paralajmërimi për ‘bosët’ e krimit

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka publikuar një video, përmes së cilës tregon se si do të shpenzohen 2 milionë dollarë për ngritjen e strukturave të SPAK. Ajo tregon vendosmërinë për të luftuar fenomenin e korrupsionit në nivele të larta, ndërsa shton faktin se SHBA është e përkushtuar në respektimin e sundimit të ligjit në mbarë botën. Ambasada e SHBA pohon se “bosëve të krimit dhe të paprekshmëve” po u vjen fundi dhe kjo sipas saj, do të realizohet menjëherë pas ngritjes së strukturave të reja të drejtësisë.

