Filluan punimet e rrugës Bilisht – Vernik financuar nga Bullgaria, 562.000 euro

Ambasadori bullgar në Shqipëri Momçill Rajçevski dhe kryetari i Bashkisë së Devollit të Shqipërisë Eduard Duro bënë gërmimin e parë simbolik të rikonstruktimit të rrugës midis qytetit të Bilishtit dhe fshatit të Vernikut. Projekti është me vlerë 1 125 000 leva /rreth 562 000 euro/ dhe është më i madhi që realizohet me mjete të siguruara nga Bullgaria në kuadrin e Ndihmës zyrtare për zhvillim. Ai ka qëllim mbështetjen e zhvillimit të këtij rajoni të Shqipërisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së popullatës vendore. Në ceremoni, e cila u mbajt më 12 dhjetor 2019, ishin të pranishëm gjithashtu Kryetarja e Këshillit të Rrjetit të Korçës Ana Verushi, deputetë të rajonit, administratori i fshatit Vernik Pandri Andriko, përfaqësues të pakicës bullgare, media dhe qytetarë. Prifti i kishës vendase lexoi një lutje me rastin e fillimit të aktiviteteve të ndërtimit dhe e bekoi kantierin.

