BE, 12.5 mln euro për bashkëpunim rajonal mes Ballkanit Perëndimor

Bashkëpunimi rajonal është një element thelbësor i perspektivës evropiane për Ballkanin Perëndimor. Sipas kësaj filolozofie, mësohet se BE do të akordojë edhe 12.5 mln euro në këtë kauzë.

“Angazhimi i BE-së për bashkëpunimin rajonal u forcua më tej me nënshkrimin e një kontrate 12.5 milion EUR me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal. në prag të Samitit BE-Ballkan Perëndimor, në maj 2020, Komisioni Evropian forcoi mbështetjen e tij për bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Kontrata e nënshkruar për bashkëpunim të vazhdueshëm me RCC me vlerë 12.5 milion euro synon forcimin e mëtutjeshëm të veprimtarive të RCC gjatë tre viteve të ardhshme në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.”- thuhet në njoftimin e institucionit.

Sipas njoftimit, bëhet e ditur se fusha që do të vendosen më në fokus vitin e ardhshëm është Zona Ekonomike Rajonale konkurruese (REA).

“Me mbështetjen e BE-së, RCC do të vazhdojë të punojë me Ballkanin Perëndimor për të mbështetur një transformim të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe për të rritur konkurrencën ekonomike të rajonit, veçanërisht përmes zhvillimit të një Zona Ekonomike Rajonale konkurruese (REA).

Kjo do të zhbllokojë burimet për një kohë të gjatë-rritja e afërt dhe konvergjenca me Bashkimin Evropian. Duke u angazhuar për zhvillimin e një zone zonë ekonomike ekonomike, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor mund të ndihmojnë rajonin të shfrytëzojë sa më shumë potencialin e tij ekonomik. Konsolidimi i një tregu prej 18 milion qytetarësh do të krijojë mundësi të reja për qytetarët dhe biznesin njëlloj. Një nivel më i thellë i integrimit ekonomik do të sillte përfitime të konsiderueshme për rajonin – një mundësi që rajoni nuk mund të lejojë të humbasë.”-bëhet e ditur më tej.

Sipas drejtuesve të projekteve të RCC, Integrimi më i ngushtë është një domosdoshmëri që Ballkani Perëndimor të përgatitet për perspektivën evropiane dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. “Në të gjitha fushat, ka shumë për të fituar nga një zonë e suksesshme Ekonomike Rajonale. RCC do të punojë shumë për të përfshirë një dimension të fortë shoqëror në ARRSH. Fokusi ynë në tre vitet e ardhshme do të jetë në një përfshirje më të fortë të grave dhe të rinjve, si dhe inovacionin, konkurrencën dhe mbrojtjen e mjedisit, “–nënvizoi Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC).