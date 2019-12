Hekurudhat gjermane kërkojnë 100 mijë punëtorë për pesë vite, paga vjetore deri në 50 mijë euro

Pavarësisht ngadalësimit të ekonomisë më të madhe në Bashkim Evropian, hekurudhat gjermane janë duke kërkuar të punësojnë punëtorë të rinj. Sipas Bild, përcjell Telegrafi, kompania do të zëvendësojë gjysmën prej 200 mijë punëtorëve gjatë pesë vjetëve të ardhshëm.

Arsyeja kryesore për përforcimin e personelit qëndron në faktin se shumë punëtorë aktualë do të dalin shumë shpejt në pension dhe pagat në këtë sektor shkojnë nga 34 mijë deri në 52 mijë euro në vit, në varësi të pozitës dhe përvojës së punëtorëve.

“Deri në fund të vitit 2019, kompania duhet të punësojë 24 mijë punëtorë të rinj. Hekurudhat po planifikojnë të kenë një numër të ngjashëm të punëtorëve të rinj edhe vitin e ardhshëm”, tha Martin Seiler, përgjegjës për burimet njerëzore në hekurudhat gjermane.

Aktualisht, hekurudhat gjermane janë në kërkim të makinistëve të trenave, si dhe personelit të shërbimit dhe teknologjisë informative, inxhinierëve të ndërtimit dhe inxhinierëve të energjisë elektrike.

Në këtë sektor, paga mesatare varet nga lloji i punës.

Kompania aktualisht punëson 500 profesione të ndryshme, përfshirë kuzhinierë, administratorë, inxhinierë dhe profesionistë të teknologjisë informative.

Drejtuesit e lokomotivave fitojnë mesatarisht 38 mijë euro, por pagat e tyre mund të arrijnë në 50 mijë euro.

Të ardhurat e përcjellësve ndryshojnë nga 34 mijë deri në 46 mijë euro në vit, ndërsa punëtorët e restoranteve hekurudhor fitojnë nga 33 mijë deri në 37 mijë euro në vit.

Punëtorët e shërbimit të klientit fitojnë të ardhura vjetore midis 34 mijë dhe 46 mijë euro, ndërsa këshilltarët e udhëtimit dhe shitësit e biletave mund të fitojnë deri në 39 mijë euro.

Ndërtuesit e hekurudhave marrin mesatarisht deri në 42 mijë euro bruto dhe pagesa e tyre varet nga përvoja e punës dhe ata paguhen për pushime, të diela dhe ndërrime të natës.

Teknikët e kontrollit dhe sigurisë fitojnë, mesatarisht, pagën më të lartë vjetore, e cila mund të jetë deri në 52 mijë euro, me shpërndarës të ngarkuar me kontrollin hekurudhor, roli i të cilit është i krahasueshëm me kontrollorët e fluturimit.