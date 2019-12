Haradinaj për kryeministrin e ri: S’mund ta hiqni taksën e as ta ndalni ndërtimin e autostradës së Dukagjinit

Një vendim tjetër që Haradinaj e konsideron të paprekshëm është edhe ai për ndërtimin e autostradës së Dukagjinit, për të cilën VV-ja dhe LDK-ja janë shprehur kundër dhe të cilat kanë deklaruar se me të hyrë në qeveri do të ridestinojnë buxhetin e paraparë për këtë projekt.Haradinaj pretendon se kjo autostradë nuk është vetëm e Dukagjinit, por e të gjithë Kosovës dhe se është në të mirë të zhvillimit ekonomik të vendit.

“Edhe sa i përket autostradës së Dukagjinit. Unë i kuptoj dëshirat e tyre për të pasur mendime ndryshe. Unë jam për të bërë investime në çdo sektor ekonomikë. Nuk ka sektorë të ekonomisë, që zhvillohet pa infrastrukturë sepse është arteria e vet ekonomisë. Nuk është çudi se krejt bota investon në infrastrukturë edhe pse është e shtrenjtë. Jam edhe unë dakord që mos me u vjedh në autostradën e Dukagjinit dhe mos me u bë keqpërdorime, e dallavere dhe këtu i lus të gjithë që nëse din që ka diçka parregullsi të raportojnë në prokurori, polici e medie. Por me dal kundër autostradës, sepse je ka del kundër popullit tënd, kundër nevojës për zhvillim”, ka thënë ai.

Haradinaj ka porosit dy partitë që po pretendojnë të udhëheqin me qeverinë që mos të pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit.“Duhet t’i zgjerojmë edhe rrugët e vjetra ekzistuese, por nëse e merr në përgjithësi rajonin e Dukagjinit ka nevojë për autostradë që është e gjithë Kosovës dhe jo vetëm e Dukagjinit. Është e nevojshme dhe besoj shumë që me marrjen e përgjegjësisë do të ndryshon edhe retorika zgjedhore, sepse nuk kanë pse ta pengojnë zhvillimin e vetvetes”, ka thënë Haradinaj.

E një vendim tjetër me rëndësi të madhe për vendin që u mor në qeverinë Haradinaj është edhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi.Haradinaj edhe më tutje beson se kufiri me Malin e Zi do të jetë në Qafë të Çakorrit dhe në Qafë të Kullës.Për këtë thotë se ka biseduar me presidentin dhe kryeministrin malazez, por edhe me kandidatin për kryeministër Albin Kurti.“Kufiri me Malin e Zi le ta din të gjithë se është në Qafë të Çakorrit dhe në Qafë të Kullës dhe nuk është tjetër kund.

Ne nuk po ngutemi të acarojmë marrëdhëniet me Malin e Zi sepse është një vend aleatë, por sigurt se kufiri nuk është tjetër kund. Unë kam biseduar për këtë temë edhe me zotri Kurtin, por edhe me presidentin Gjukanoviq, me kryeministrin Dushko Markoviç. Nuk është se ne po korrigjojmë kufi, por ne po e shënojmë kufirin drejt në Qafë të Çakorrit dhe Kullës dhe ende nuk ka vendosje të gurëve në kufi në koordinim të dy shteteve. Aktualisht si është sot vija kufitare nuk është vija përfundimtare. Ajo vi përfundimtare vendoset kur të dyja komisionet dakordohen për gurët ku janë”, ka thënë ai.

Lëvizja Vetëvendosje por edhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar që do të rishikojnë disa nga vendimet e Haradinajt përfshirë taksën, autostradën e Dukagjinit, por edhe vendime të tjera të ndërmarra gjatë mandatit dyvjeçar.