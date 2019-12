Kush e rrëzoi Elvanën? RTSH bën publik votimin e jurisë së festivalit (dokument)

Arilena Ara me këngën “Shaj” fitoi festivalin e 58-të në RTSH dhe do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovizion 2020. Por eventi muzikor u shoqërua me polemika të shumta. Shumëkush e shihte Elvana Gjatën si fituese, mes tyre dhe moderatorja e festivalit Alketa Vejsiu. Madje në media para pak ditësh qarkulloi lajmi se Elvana është paracaktuar si fituese. Polemikat kanë vazhduar gjatë ditës së sotme në rrjetet sociale. Sakaq, RTSH ka vendosur të bëjë publike votimin e jurisë. Duket qartë se Elvana Gjata me këngën “Me Tana” ka marrë pikët e anëtareve të huaj të jurisë, por e kanë rrëzuar në tokë pikët minimale të Mikaela Mingës dhe Rita Petros.

*Më poshtë votimi i 5 anëtareve të jurisë