Kurti: Konstituimi i Kuvendit të Kosovës tregon qytetërim demokratik

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se konstituimi i Kuvendit të Kosovës tregon qytetërim demokratik.

Në një prononcim për mediet ai ka thënë se, shpreson që do të tejkalohen të gjitha pengesat dhe do të krijohet edhe Qeveria.

“Kuvendi është tempulli i demokracisë dhe ligjvënies. Prandaj, jam i bindur që me këtë hap kemi treguar një lloj qytetërimi demokratik sepse për dallim nga legjislatura e gjashtë, ne nuk kemi bllokuar konstituimin e institucioneve”, është shprehur Kurti.

“Me dashamirësinë dhe me interesin e përgjithshëm para çfarëdo interesi tjetër besoj që do t’i tejkalojmë të gjitha pengesat dhe të kemi edhe qeveri të re ashtu siç patëm edhe Kuvend të ri”, ka shtuar ai.

Ai nuk ka treguar nëse do të takohet me kryetarin e LDK-së Isa Mustafën së shpejti, por ka thënë se kontaktet me të i ka të rregullta.

“Ne jemi në kontakt të rregullt. Me siguri që do të kemi komunikim, bashkëpunim dhe takime”, ka theksuar Kurti.

Kreu i Vetëvendosjes ka thënë se nuk është befasi zgjedhja e Glauk Konjufcës në postin e kryetarit të Kuvendit.