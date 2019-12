Turqia me nismën “Sërish Azia” synon të krijojë lidhje me vendet aziatike

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Mevlüt Çavuşoğlu, ka deklaruar se Turqia me nismën e saj “Sërish Azia” synon të krijojë lidhje të forta me vendet aziatike, raporton Anadolu Agency (AA).

Në ceremoninë e hapjes, Çavuşoğlu tha se Turqia do të forcojë marrëdhëniet e saj në epokën e re me vendet aziatike, ndërsa nga ana tjetër do të vazhdojë tregtinë e saj me Evropën.

“Nga njëra anë, Turqia do të vazhdojë procesin e integrimit me Evropën dhe do të ruajë qëndrimin e saj kyç në NATO, që është aleanca më e fuqishme në botë. Nga ana tjetër, Turqia do të vazhdojë të luajë një rol kyç si vendi më perëndimor i Azisë dhe vendi më lindor i Evropës”, tha Çavuşoğlu.

Ai theksoi se Turqia lidh dy kontinente dhe është një urë lidhëse midis Lindjes dhe Perëndimit.

Duke theksuar se Azia po bëhet qendër ekonomike në botë, Çavuşoğlu tha se vendi i tij dëshiron të përmirësojë më tej marrëdhëniet e saj në dimensione të shumta me Azinë.

Më 6 gusht, Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë nisi nismën “Sërish Azia” me qëllim për të përmirësuar lidhjet me vendet aziatike në fusha të ndryshme.

Nga ekspertët kjo nismë është parë si formësim i diplomacisë së ardhshme të Turqisë.