Arrestohet shqiptari në një hotel me 5 yje! Armë, drogë/ 32-vjeçari, super i kërkuar nga policia!

Një 32-vjeçar shqiptar, i shpallur në kërkim për krime të ndryshme është deportuar nga shteti Italian këtë të shtunë.

Mësohet se arrestimi i tij u mundësua mëngjesin e djeshëm, në një hotel me pesë yje në Forte dei Marmi, ku shqiptari kishte rezervuar me rastin e festave të fundvitit. Nisur nga çfarë raportojnë mediat italiane, i riu me iniciale A.A paraqiti në recepsion dokumente false, ku nisur nga papërputhshmëria e dukshme në foto, personeli kish’ telefonuar policinë.