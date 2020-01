Ngrin Shqipëria, deri në -11 gradë/ Javë e ftohtë dhe kulmi i dimrit, si do jenë temperaturat në vijim

Në 15 ditëshin e parë të janarit nuk do të kemi ndonjë çudi përsa i përket reshjeve, do të jenë shumë pak të pranishme.

“Ky i ftohtë do të qëndrojë shumë pak, për dy ose tre ditë e më pas temperaturat do të vijnë në rritje graduale përgjatë dy javëve të para të janarit”, vijon Porja.

Masat ajrore me origjinë polare e kanë përfshirë prej disa ditësh një pjesë të madhe të kontinentit evropian. Kryesisht Europa qëndrore dhe perëndimore, Gjermania, Franca, Austria, po përjetojnë të ftohtë të acartë. Ndërkohë ne kontrast me Evropën, Australia po përvëlohet nga zjarret.

“Përgjithësisht janari do të ketë shumë ditë me mëngjese të ftohta, por pa reshje. Episodet me reshje 24 apo 48 orëshe janë spostuar në 15 ditëshin e dytë të janarit”, përfundon meteorologia.