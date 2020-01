Trump gjithashtu i kujtoi kundërshtarëve të tij që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ushtrinë më të fortë në të gjithë botën

Ja mesazhi i plotë i Trump në Twitter: “All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning”.