Johnson përballet me presionin nga biznesi mbi marrëveshjen e tregtisë pas-Brexit

Pasi u ndje i injoruar mbi Brexit për katër vitet e fundit, biznesi britanik po shpreson për një ndryshim të pasurisë në vitin 2020.

Ndërsa kryeministri Boris Johnson përgatitet të fillojë bisedimet tregtare me Bashkimin Evropian, kompanitë britanike janë duke u përgatitur të lobojnë për një marrëveshje përfundimtare që kufizon çdo ndërprerje ekonomike. Në diskutim është qasja në tregun më të madh të eksportit të Sh.B.A-së.

“Ministrat duhet të punojnë me ne me ritmin për të marrë detajet e duhura,” tha Adam Marshall, drejtori i përgjithshëm i Dhomave të Tregtisë Britanike, i cili përfaqëson 75,000 biznese. “Fokusi duhet të jetë në marrjen e përgjigjeve konkrete për pyetjet në botën reale me të cilat përballen biznesi dhe ekonomia.”

Kompanitë e Britanisë kanë pasur një kohë të tmerrshme që nga referendumi i vitit 2016, duke harxhuar burime për grumbullimin e stoqeve dhe planifikimin e emergjencave në pritje të afateve që kanë ardhur dhe kanë shkuar. Fitorja e madhe e zgjedhjeve të Johnson-it mund të ketë përfunduar pasigurinë e menjëhershme politike, por ka ende dyshime të rëndësishme për marrëdhëniet e ardhshme me BE dhe çfarë do të thotë për bizneset.

Kur Johnson të takohet Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryenegociatori i BE, Michel Barnier, në Downing Street të Mërkurën për të diskutuar, bisedimet nuk do të përqendrohen në mënyrë të qartë në tregti. Edhe kështu, të dy ka të ngjarë të ritheksojnë zgjedhjen me të cilën përballet kryeministri: ai mund të vendosë që të përafrohet me rregullat e bllokut 27 anëtarësh, i cili merr rreth 45% të eksporteve të tij, në këmbim të qasjes së favorshme në treg – ose të kërkojë të devijojë nga normat e BE-së me koston e krijimit të barrierave të tregtisë.