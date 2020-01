Vrau kunatën me sopatë në Paskuqan, arrestohet Erdet Çapoku

Është arrestuar i kërkuari Erdet Çapoku pas vrasjes makabre të kunatës së tij, Enkeleda Çapoku në Paskuqan dje në mbrëmje. Deri para dy vitesh, Enkeleda dhe Erdeti jetonin bashkë në një banesë me qira. Mësohet se mes tyre ka patur mosmarrëveshje, ndaj Erdeti, i përzënë nga shtëpia shkoi të jetonte me të dashurën e tij, në një tjetër banesë me qira.