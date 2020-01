“The Guardian”-Kukulla”, Studim magjepsës i një dashurie të vështirë

Kukulla është plot me detaje imponuese të jetës në një Shqipëri në ndryshim. Një nga tregimet më të befasishme është ajo e ditës, në vitin 1953, kur prezervativët arritën për herë të parë në farmaci: “Kishte udhëzime kontradiktore që i lejonin dhe i ndalonin. Dyshohej se ata mund të ishin prova për të identifikuar çdo dobësim të luftës së klasave pas vdekjes së Stalinit.

Dhe pas disa ngurrimeve nga Komiteti i Partisë për këshillimin e komunistëve për të shmangur farmacinë dhe duke i lënë ato copa gome për borgjezinë gjithnjë e më të shkatërruar, gjithçka u qetësua”.

“Kukulla” është plot prekje të tilla, përkrah shumë shqetësimeve familjare të Kadaresë me rrënjët folklorike të jetës moderne, të themi, ose me absurditetin e politikës shqiptare. Sidoqoftë, vëzhgimi prekës, ironia e hidhur dhe frika e theksuar që përshkojnë marrëdhënien me nënën e tij, një grua e tmerruar që ndihej si “e padenjë”, kur djali i saj arriti famën që dëshironte, janë ato që dominojnë këtë studim interesant të një dashurie të vështirë.