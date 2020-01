Arabia Saudite ekzekutoi me vdekje 184 persona, përfshirë dhe adoleshentë për mesazhe në WhatsApp dhe një homoseksual 

Ai u dënua vetëm në bazë të një rrëfimi të nxjerrë nën torturë, pasi ai u masakrua në të gjithë trupin.

Dokumentet e gjykatës treguan se Mujtaba al-Sëeikat rrëfeu se hodhi kokteje Molotov kundër forcave të sigurisë kishte bërë një bisedë në telefonin e tij Blackberry për organizimin e demonstratave.

Babai i tij këmbënguli që djali i tij vetëm dy herë iu bashkua demonstratave nga pesë minuta.

“Ai iu nënshtrua abuzimit psikologjik dhe fizik,” tha Nader al-Sweikat.

“Hetuesi i diktoi rrëfimin dhe e detyroi ta nënshkruajë në mënyrë që torturat të ndaleshin dhe ai firmosi.”

Një tjetër nga të vrarët ishte adoleshenti Salman Qureish, i cili u arrestua menjëherë pas 18-vjetorit.

Dënimi i një personi nën 18 vjeç është i ndaluar me ligjin ndërkombëtar.

Ekzekutimet e të rinjve u realizuan, pavarësisht se Arabia Saudite u zotua të mos vriste më të rinjtë adoleshentë.

Një nga 184 ishte homoseksual dhe u vra vdekje pasi rrëfeu në gjyq se kishte bërë seks me katër burra të tjerë. Maya Foa, drejtori i grupit, Reprieve, i bëri thirrje SH.B.A.-së dhe Mbretërisë së Bashkuar që të bëjnë presion që sauditët të heqin dorë nga ekzekutimet.

Ajo tha se: “Sipas shifrave zyrtare saudite, 37 persona u ekzekutuan për vepra” terrorizmi “në vitin 2019, por një vështrim më i afërt i akuzave -” mosbindje ndaj mbretit “,” përgatitja e banderolave me parulla antit shtetërore, “nxitje përmes media sociale ’- zbulon se kush janë në të vërtet të ashtuquajturit terroristë.

“Mujtaba al-Sëeikat dhe Abdulkarim al-Haëaj u arrestuan pasi morën pjesë në demonstratat pro-demokracisë.

“Arabia Saudite është ende një vend ku të ndjekësh një protestë ose të kritikosh regjimin mund të të vrasin.”