“S’përballojmë dot kallëzimet” Kreu i SPAK i kërkon KLP-së dy prokurorë të tjerë

Pavarësisht se që prej mbërritjes së kësaj shkrese në KLP, kjo e fundit ka zhvilluar dy seanca plenare, nuk e ka përfshirë në asnjërën prej pikave të rendit të ditës. Nuk dihen arsyet pse KLP nuk ka futur në shqyrtim këtë kërkesë të Krajës. Por RTV Ora mësoi se anëtarët e këshillit po shqyrtojnë dhe hapësirën ligjore për të bërë dhe dy komandime të tjera në SPAK.

Pak javë më parë KLP ka komanduar në SPAK dy prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, me kërkesë të Krajës, duke e çuar në 10 numrin e prokurorëve të strukturës.

Ndërkohë në mbledhjen e kësaj radhe KLP ka pranuar kërkesën e Kryeprokurorit Olsian Çela për komandimin e 3 prokurorëve në stafin e tij.

KLP ka miratuar komandimin e Pranvera Pustinës, e cila do të jetë shefja e kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm.

Olsi Dado është emri i dytë që ka marrë miratimin e KLP, i cili do të jetë shefi i marrëdhënieve me jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, ndërsa do të mbajë dhe postin e drejtuesit të dekriminalizimit, në vendin e Arben Krajës që u zgjidh drejtuesi i SPAK.

Emri i tretë është Arens Cela, i cili është komanduar ndihmës magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshëm, por ende nuk dihet posti i ri që do të mbajë në organin e akuzës.