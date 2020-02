Komisioneri Europian: Zgjerimi i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor është prioritet

Ursula von der Leyen reagoi menjëherë në Twitter duke e përshkruar këtë si një mesazh të mirë “ për miqtë e Ballkanit Perëndimor”. “ Sot Komisioni Europian propozoi një plan të besueshëm dhe dinamik që i çel rrugës hapjes së negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Zgjerimi i BE-së është një situatë nga e cila fitojnë të gjithë”, ka shkruar shefja e KE-se. Propozimi i komisionit, siç u tha dhe në Bruksel, merr parasysh qëndrimet e shteteve anëtare dhe “interesat gjeostrategjike të BE”, por edhe interesat e vendeve që duan të hynë në bllokun europian.

Komisioneri Varhelyi sqaroi se metodologjia e re do të bazohet në katër parime: kredibiliteti, parashikueshmëria, dinamika dhe forcimi i udhëheqjes politike. Fokusi i saj përqëndrohet tek forcimi i shtetit juridik, forcimi i institucioneve demokratike dhe zhvillimi ekonomik. Në Bruksel shpresohet, se në samitin e majit në Zagreb do të hapen negociatat edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe se kjo do të rezultojë me një hov të ri për zgjerimin e BE.