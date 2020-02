Kryeministri Rama viziton Rusinë në datë 26 shkurt

Kryeministri Edi Rama, në cilësinë e kryetarit në detyrë i OSBE, do të vizitojë Moskën në 26 shkurt.

Mësohet se në datë 26 shkurt Rama do të zhvillojë në Rusi takime me krerë të niveleve të larta. Deri tani është konfirmuar takimi me ministrin e Jashtëm, Sergey Lavrov.

Gjatë fjalës së tij në Këshillin e Sigurimit të OKB, Edi Rama, ka folur për Ukrainën dhe situatën në këtë vend në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rama tha se ka një situatë të rënduar në zonën e kontaktit dhe theksoi se që nga dhjetori ka 69 të vdekur dhe 20 mijë incidente.