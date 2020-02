Denaj në Maqedoninë e Veriut: Forcimi i bashkëpunimit në fushën ekonomike dhe fiskale

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, zhvilloi një vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku u prit nga homologët përkatës, ministrja e Financave, Nina Angelovska, dhe ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, me të cilët ndanë eksperiencat financiare dhe ekonomike mes dy vendeve tona, të cilat kanë tashmë një drejtim të përbashkët, atë drejt integrimit europian.

Gjatë takimeve u diskutua mbi praktikat e administrimit tatimor, përpjekjet kundër informalitetit në tregun e punës dhe evazionit fiskal.

Ministrja Denaj prezantoi nismat ligjore të Shqipërisë në kuadër të qëndrueshmërisë së të ardhurave, faturimit elektronik dhe mbështetjes së sektorëve strategjikë.

Të dy vendet zbatojnë marrëveshjet e tatimit të dyfishtë mbi të ardhurat dhe kapitalin, prej 20 vitesh, dhe janë bashkërisht të angazhuar në incentivat e OECD-së për taksimin ndërkombëtar dhe erozionin e bazës së tatueshme (BEPS).

Takimi konsistoi në shkëmbimin e eksperiencave të dy vende në luftën ndaj evazionit fiskal dhe punës në të zezë, e cila do të formalizohet në nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi mes administratave fiskale respektive brenda muajit shkurt.

“Me ministren e Financave pamë të nevojshme krijimin e një kuadri të bashkëpunimi brenda asaj që quhet marrëveshje kuadër bashkëpunimi, në mënyrë që grupet tona teknike të bashkërendojnë në mënyrë permanente në fushën e politikave fiskale, por edhe të administrimit fiskal. Jemi duke bashkërenduar veprimtaritë tona të këmbimit të eksperiencave në aspekt të luftës kundër informalitetit dhe të nxitjes në mënyrë të vullnetshme të pagimit të taksapaguesve”, tha Denaj.

Gjatë takimit të zhvilluar me ministrin Bekteshi, diskutimet u përqendruan në politikat zhvilluese ekonomike, sidomos ato të zonave të lira ekonomike, ku Maqedonia e Veriut ka një eksperiencë të mirë, por edhe mbi mundësinë e krijimit të lehtësive mes bizneseve të dy vendeve. Gjithashtu, u diskutua për përfundimin e negociatave për pikën e përbashkët kufitare në Qafë Thanë, duke synuar krijimin e një “one stop shop” për të gjithë shërbimet.

“Besoj që jemi drejt finalizimit të kësaj marrëveshjeve dhe jemi të sigurt se brenda disa javëve do të dalim me një kuadër të firmosur, edhe në raport me pikën doganore të Qafë Thanës, për ta parë si një pikë ku shërbimi të jetë në një format “one stop shop”, ku kryhet një procedurë doganore dhe ku procesi i kalimit të mallrave të jetë më i shpejtë dhe pa burokraci, ku edhe pjesa e dokumenteve të jetë më e thjeshtuar dhe të njohim dokumentet respektive të vendeve, kur vjen çështja e kalimit të mallrave në pikat e kalimit doganor”, u shpreh Ministrja.

Aktualisht ka filluar implementimi i projektit të rëndësishëm me Bankën Botërore “Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project”, ku një komponent i rëndësishëm, me një fond prej 2,000,000 USD, do të konsistojë në përmirësimin infrastrukturor, shkëmbimin elektronik të të dhënave, duke siguruar lehtësimin e tregtisë mes vendeve tona që pa dyshim do të nxisë rritjen e bashkëpunimit tregtar.

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë angazhuar të ndjekin rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, me mbështetjen dhe inkurajimin e vendeve partnere dhe Komisionit Evropian. Në këtë aspekt, shkëmbimi i eksperiencave në fushën e përafrimit të legjislacionit europian ishte një tjetër pikë diskutimi gjatë takimeve të zhvilluar nga Ministrja Denaj me homologët e Maqedonisë së Veriut.