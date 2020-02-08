20 liderët më të paguar në botë

20. Édouard Philippe
• Title: Prime Minister of France
• Annual salary (in USD): $220,505.00
• GDP per capita: $40,145.94
19. Jimmy Morales
• Title: President of the Republic of Guatemala
• Annual salary (in USD): $227,099
• GDP per capita: $7,421.29
18. Leo Varadkar
• Title: Taoiseach
• Annual salary (in USD): $234,447
• GDP per capita: $66,548.10
17. Katrín Jakobsdóttir
• Title: Prime Minister of Iceland
• Annual salary (in USD): $242,619
• GDP per capita: $49,704.76
16. Stefan Löfven
• Title: Prime Minister of Sweden
• Annual salary (in USD): $244,615
• GDP per capita: $46,519.75
15. Lars Løkke Rasmussen
• Title: Prime Minister of Denmark
• Annual salary (in USD): $249,774
• GDP per capita: $46,329.81
14. Adrian Hasler
• Title: Prime Minister of the Principality of Liechtenstein
• Annual salary (in USD): $254,660
• GDP per capita: N/A
13. Charles Michel
• Title: Prime Minister of Belgium
• Annual salary (in USD): $262,964
• GDP per capita: $42,497.40
12. Justin Trudeau
• Title: Prime Minister of Canada
• Annual salary (in USD): $267,041
• GDP per capita: $44,134.80
11. Cyril Ramaphosa
• Title: President of the Republic of South Africa
• Annual salary (in USD): $273,470.00
• GDP per capita: $12,317.97
10. Xavier Bettel
• Title: Prime Minister of Luxembourg
• Annual salary (in USD): $278,035
• GDP per capita: $93,891.49
9. Sebastian Kurz
• Title: Chancellor of Austria
• Annual salary (in USD): $328,584
• GDP per capita: $45,478.96
8. Mohamed Ould Abdel Aziz
• Title: President of Mauritania
• Annual salary (in USD): $330,000
• GDP per capita: $3,655.37
7. Jacinda Ardern
• Title: Prime Minister of New Zealand
• Annual salary (in USD): $339,862
• GDP per capita: $35,244.99
6. Angela Merkel
• Title: Chancellor of Germany
• Annual salary (in USD): $369,727
• GDP per capita: $46,719.29
5. Scott Morrison
• Title: Prime Minister of Australia
• Annual salary (in USD): $378,415
• GDP per capita: $46,554.63
4. Donald Trump
• Title: President of the United States
• Annual salary (in USD): $400,000
• GDP per capita: $54,440.90
3. Ueli Maurer
• Title: President of the Swiss Confederation
• Annual salary (in USD): $482,958
• GDP per capita: $56,473.64
2. Carrie Lam
• Title: Chief Executive of Hong Kong
• Annual salary (in USD): $568,400
• GDP per capita: $57,081.14
1. Lee Hsien Loong
• Title: Prime Minister of Singapore
• Annual salary (in USD): $1,610,000
• GDP per capita: $86,810.78