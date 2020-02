Haradinaj sulmon Kurtin: U tha amerikanëve ‘i uli pantallonat’

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në një letër të hapur drejtuar kryeministrit Albin Kurti, i bëri thirrje që të mos heqë tarifat ndaj mallrave serbe të vendosura në vjeshtën e vitit 2018, të cilat u pasuan me pezullimin e bisedimeve Kosovë – Serbi.

Letra e zotit Haradinaj, i cili ndodhet në Uashington, pasoi paralajmërimet e kryeministrit Kurti për zëvendësimin e tarifave me masat e reciprocitetit të plotë me Serbinë.

Kurse në një intervistë për RTK, Haradinaj tha se Kurti u ka premtuar amerikanëve se do e heqë taksën nëse do e ndihmojnë në përballjen me Haradinajn.

“Përshtypja më jepet mue që Kurti iu ka thënë amerikanëve që e heq taksën veç aman amortizomna Ramushin. Atë përshtypje e përfitova prej bashkëbiseduesve këtu. Është marre ashtu, është keq me ardhe puna deri aty. Me shku me thanë i deshi pantollonat veç me mbroni prej Ramushit. Jemi tu i bo dëm vendit e jo mue”, ka thënë Haradinaj.

“Pushteti i ri në Prishtinë ka mobilizuar shumë pa-kurrizorë gjoja me shpjegu se pse reciprociteti është më i mirë se taksa. S’po të vjen marre more… të ka dhunu gra, t’ka djegë të madh e të vogël e t’i ka prishë vorret… po do me ia jep 500 milionë me shku me ble armë në Rusi…”.

Ish-kryetari i Qeverisë ka thënë se i lutet Kurtit në emër të sakrificës që ka bërë për Kosovën që të mos e heqë taksën.

“Ai ka një sakrificë për Kosovën. Ne emër të asaj sakrifice i bëjë thirrje të mos e heqë taksën se ka me met deshë, cullak. Albin Kurti e Vjosa Osmani kanë me mbetë deshë”, ka shtuar tutje.

Haradinaj ka thënë se reciprocitetin ia ka ofruar menjëherë Serbia pasi e kishte vendosur taksën.