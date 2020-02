EKSPERTET E VENECIAS DALIN NGA TAKIMI ME XHAFEN - Raportuesit e Komisionit te Venecias, duke dale nga nje takim me Kryetarin e Komisionit te Ligjeve, Fatmir Xhafa ne Kryesine e Kuvendit, ku kane dhene konkluzionet e tyre per draftin e Reformes ne Drejtesi./r/n/r/nVENICE RAPPORTEURS LEAVE AFTER THE MEETING WITH XHAFA - Rapporteurs of the Venice Commission leave after a meeting with the chairman of the Laws Committee Fatmir Xhafa.

Anti-Shpifja dhe emërimet në Kushtetuese, ‘Venecia’ zbarkon sot në Tiranë, dy delegacione brenda 4 ditësh Dy delegacione nga Komisioni i Venecias zbarkojnë brenda katër ditësh në Tiranë për të filluar takimet lidhur me Anti- Shpifjen dhe emërimet në Gjykatën Kushtetuese. Duket se ‘Venecia’ do i kushtojë më shumë rëndësi të parës, pasi sot dhe nesër do të diskutohet drafi i amendamenteve në ligjin 97/2013 për Mediat Audiovizive. Janë tre institucione në fakt që kanë çuar në Venecia këtë çështje. E para ishte mazhoranca e cila u tërhoq ditën e votimit në Kuvend duke ia çuar për opinion Komisionit. Më pas ishte Këshilli i Europës kurse OSBE çoi qëndrimet e saj lidhur me këtë paketë. Ndërkohë gazetari Ergys Gjençaj raporton se tashmë takimet e Komisionit të Venecias kanë filluar me Kryesinë e Kuvendit në orën 09:15 në një mision faktmbledhës lidhur me paketën Anti- Shpifje. Një përplasje mes mazhorancës dhe Presidencës ndodhi nëntorin e kaluar teksa Presidenti Meta nuk dekretoi Arta Vorpsin e cila u konsiderua nga mazhoranca si anëtare për Gjykatën Kushtetuese automatikisht por zgjodhi Marsida Xhaferllarin. Të dyja institucionet, Presidenca dhe Kuvendi e kanë çuar çështjen në Venecia lidhur me procesin e emërimeve në këtë Gjykatë. Meta pretendon se KED shkeli ligjin duke mosrespektuar radhën e dërgimit të emrave me akuzën se është e kapur nga mazhoranca, kurse kjo e fundit pretendon se Meta ka kryer shkelje. Madje në 2020 në Komisionin e Ligjeve u miratua mekanizmi zhbllokues për betimin e gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese si dhe të Lartë, kur Presidenti nuk i thërret. Parashikohet sipas mekanizmit që nëse Presidenti nuk thërret gjyqtarin përkatës për betim, ai ta bëjë me shkrim dhe ia dërgon Presidentit. Shperndaje: Print

