Kurti cakton takimin e parë me Vuçiçin, takimi në Berlin dhe Bruksel

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, pritet që në muajin mars të ketë dhe takimin e parë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç. Informacionet bëjnë me dije se ky është një takim që pritet të zhvillohet në Berlin dhe Bruksel, ky do të jetë takimi i parë mes Kosovës dhe Serbisë pas vendosjes së taksës.