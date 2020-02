“Jam i përgatitur për çdo skenar, edhe me tanke po të më vijnë…”, Meta me deklaratë të fortë: Janë të shkarkuar të gjithë!

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, deklaroi në emisionin “Open” se është i përgatitur për të gjitha skenarët, duke shtuar me tone të ashpra se “Edhe me tanke po të vijnë në Presidencë, do marrin përgjigjen më shembullore”.

Kreu i Shtetit paralajmëroi se askush nuk mund ta shkarkojë pa mbaruar mandatin, duke thënë se do t’i shkarkojë ai dhe populli shqiptar më parë.

Jam pergatitur per te gjitha skenaret. Edhe me tanke po te vijne ne Presidence do marrin pergjigjen me shembullore. Para se te me shkarkojne ata do i shkarkoj une me popullin shqiptar. Po e bej te qarte, jam gati per cdo skenar. Ata le te vazhdojne, une do t’u jap pergjigje shembullore. Ata në Kuvend të shkarkuar janë, po të sillen si një bandë. Ata janë të shkarkuar, sepse kanë humbur cdo lloj legjitimiteti, kanë frikë nga fjala e lirë, nga liria e qytetarëve, ndërsa unë nuk kam frikë, përkundrazi”, tha Meta.

Më tej, Kreu i Shtetit theksoi se vendi po zbrazet dhe po shpopullohet nga kriza e madhe e mosbesimit.

“Këta mafiozë, i bëjnë lojë Presidentit. Si do ta gjejnë të drejtën, kur bëhet kjo lojë në këtë mënyrë për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese. Prandaj, po zbrazet dhe shpopullohet Shqipëria, nga kjo krizë e madhe mosbesimi. Sot mora vesh që iku kameramani i Presidencës në Gjermani. Më thanë “iku se do marrë 3 mijë euro atje, shtëpinë ja kishin gjetur 500 euro, dhe kishte thënë nuk kam cfarë të bëj”. Edhe radha në ambasadën gjermane më thanë se ishte si në vitet ’90”, shtoi ai më tej.