“Presidenti më informoi me fakte tronditëse”/ Basha: S’ka forcë që të ndalë rotacionin

Më tej shtoi:

“Për ne parlamenti është shpërndarë në 18 shkurt të vitit të kalaur. Tani ne jemi të orientuar nga zgjidhjet. Zgjidhja nuk mund të jetë vetëm tek partia jonë, rotacioni është i pashmangshëm. Rama kërkon të zgjasë dhe të shmangë zgjedhjet. Nuk ka forcë që të ndalë rotacionin dhe ardhjen në pushtet të opozitës së re. Ne do të vijojmë bashkëbisedimin me qytetarët dhe do shpalosim ofertën tonë dhe do kërkojmë një proces zgjedhor të ndershëm dhe një Reformë Zgjedhore. Nuk ka forcë mbi tokë që të ndalë rotacionin, unë dua që ta bëjmë më mjete politike, por bashkimi jonë do jetë i madh dhe i pashmangshëm.”