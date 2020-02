Meta: Më 2 mars firmos dekretin e parë kundër grushtit të shtetit

Presidenti i Republikës, Ilir Meta deklaroi sot se më 2 mars do të firmosë dekretin e parë për të shpartalluar atë që e cilësoi “grusht shteti”.

Në një konferencën për mediet, Kreu i Shtetit paralajmëroi një besëlidhje me popullin dhe tha se institucionet në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” do t’i kthehen popullit.

“Vazhdojmë me prova të reja të përpjekjes së gjysmë parlamentit për të hedhur hapin final të kurorëzimit të grushtit të shtetit. Ju e dini që gjoja është marrë iniciativë nga disa deputetë të pavarur, por dokumentet që do ju japim tregojnë qartë, se kjo iniciativë është në zbatim të programit të Këshillit të Ministrave. Pra e kanë marrë nga Don Doni e nga e kanë marrë direkt dhe vetëm kanë ndryshuar aty Kuvendi i Shqipërisë”, tha Meta.

“Kjo është një provë tjetër që është Kryeministri ideatori, frymëzuesi dhe ekzekutori i këtij puçi shteti dhe ai do të jetë përgjegjësi i parë dhe i drejtpërdrejtë përpara popullit shqiptar dhe drejtësisë së re që do të vijë pas triumfit kundër grushtit të shtetit. Dhe do të vijë patjetër”, vijoi Meta.

Së dyti, shtoi Presidenti Meta, “gjysmëparlamenti në relacionin e tij, që shquhet për gënjeshtra dhe mashtrime, thotë se kjo nismë, pra për të bërë ceremonitë e betimit në kafene buzë Lanës ka marrë aprovimin e KLP, KLGJ, Magjistraturës, Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Fondacionit Soros, i cili nuk besoj se ia ka dhënë këtë gjë po akoma nuk e kam përgjigjen, Respublika, Instituti i Studimeve Politike dhe Ministrisë e Drejtësisë, e cila padyshim që ia ka dërguar të shkruar pr/ligjin. Këto përgënjeshtrohen, në radhë të parë nga vetë Dvorani, që thotë se nuk ka dhënë asnjë mendim në emër të tij personal dhe aq më tepër të KED që s’është mbledhur kurrë për këtë çështje, në mbështetje të këtij grushti shteti. Dhe unë këtu e duartrokas, se kur njeri vepron në përputhje me ligjin, transparencën, nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se ta duartrokas”.

“Këtu kemi një përgënjeshtrim tjetër të gënjeshtrave të gjysmëparlamentit të dele-deputetëve. Këtu thotë se Shkolla e Magjistraturës nuk ka dhënë opinion për këtë ligj fare. Falënderoj edhe zotin Sadushi për bashkëpunimin dhe transparencën e tij. Vijmë te Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që thotë se, ligjet duhet t’i nënshtrohen konsultimit me Presidentin, etj. Lidhur me këtë propozim, pra betimin te Lana, KSHH, vlerëson se ceremonia e betimit që zhvillohet tek Presidenti nuk mund të realizohet në formë të shkruar. KSHH vlerëson se betimi nuk mund të kryhet në formë të shkruar, pasi është një akt i lartë solemniteti, atributet që kushtetuta i ka caktuar një organi. Sepse ligji është në zbatim të kushtetutës, jo në përdhunim të Kushtetutës. Ndaj akti i betimit duhet bërë vetëm para këtij institucioni, dhe në vlerësimin tonë, forma e propozuar përveç se nuk është tipike, shmang një kompetencë ekskluzive. KSHH thotë se akti i betimit duhet të bëhet vetëm përpara Presidentit”, tha Meta.

“Nuk po gjejmë dot aktin me të cilin është kërkuar dhe realizuar botimi në Fletoren Zyrtare i gjoja shpalljes në emër të KED i znj. Arta Vorpsi si anëtare e Gjykatës Kushtetuese. Akti mbi të cilin Kuvendi i Shqipërisë e konsideroi të zgjedhur zonjën në fjalë dhe e përjashtoi nga kandidaturat e veta dhe vazhdoi punët e tij të mbrapshta”, tha Meta.

Presidenti Meta shtoi se i ka nisur 48 orë më parë, një kërkesë Qendrës së Botimeve Zyrtare, në lidhje me këtë akt.

Meta theksoi se mazhoranca e qeveria janë pjesëmarrëse në këtë grusht shteti dhe se emra të tjerë do të evidentohen në ditët në vijim.

“Çdo ditë do ketë lajme për grushtin e shtetit. Do ta marrim me qetësi çmontimin e grushtit të shtetit. Veprimet e presidentit do të jenë gjithmonë në mbrojtje të Kushtetutës. Nëse kjo godinë është sot një kështjellë e vetme për fat të keq, por e pamposhtur dhe e paepur për mbrojtjen e Kushtetutës. Nga data 2 mars kur do të firmoset dekreti i parë kundër grushtit të shtetit, para popullit shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku do të lidhim një besëlidhje”, tha Meta.

“Më 2 mars ju presim të gjithëve pasdite në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe ju japim fjalën se shumë shpejt, falë popullit shqiptar nuk do të ketë vetëm një institucion në mbrojtje të Republikës dhe Kushtetutës, por të gjithë këta institucione që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe kudo pastaj do t’i kthehen popullit shqiptar”, tha Meta.