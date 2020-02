Me 5 muaj vonesë/ Çohet në Gjykatën e Posaçme të Apelit dosja e Saimir Tahirit dhe ish-drejtorit, Jaeld Çela

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dorëzuar ditën e djeshme në Gjykatën e Posaçme të Apelit dosjen ndaj Saimir Tahirit dhe ish-drejtorit të Policisë Vlorë, Jaeld Cela. Gjykata e Posaçme prej muajsh ishte në pritje të këtij veprimi.

Dosja përfshirë edhe apelimet e palëve u dorëzua me pesë muaj vonesë, pasi sipas ndryshimeve ligjore të reformës duhej bërë njoftimi i të pandehurve. Por për shkak se Jaeld Cela është në kërkim, kjo procedurë ka zgjatur derisa sa ai ka marrë dijeni përmes avokatit. Burime të brëndëshme thanë se sot rreth orës 13:00, Gjykata e Posaçme do hedhë shortin për të përcaktuat trupën që do gjykojë ish-ministrin e Brendshëm dhe Jaeld Celën, të shpallur fajtor për shpërdorim detyre.