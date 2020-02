DEA amerikane, policia italiane dhe ajo shqipëtare, kapet 1.3 ton kokainë në Maqedoninë e Veriut

Policia shqiptare me një grup ekspertësh shumë të besuar u përfshinë me kërkesë të partnerëve që kanë kërkuar ndjekjen e kamionit dhe vëzhgimin, teksa superaksioni ishte në zhvillim e sipër.

Informacionet e para thonë se kokaina fillimisht ka ardhur nga Amerika në Bar (Mal i Zi) e duhej të përfundonte në Koper (Slloveni). Për arsye të panjohura për momentin, destinacioni është ndryshuar dhe kokaina ka përfunduar në Krushopek në një magazinë frutash afër Shkupit. Mësohet se kur ka kamioni me kokainë ka hyrë në Shqipëri, policia shqiptare e ka vrojtuar, në rast se kokaina do shkarkohej në vend. Kamioni ishte me targa maqedonase ndërsa në Shqipëri nuk ka ndaluar.

Lënda narkotike është sinjalizuar që në Itali, prej ku autoritetet atje kanë bërë zëvëndësimin e një pjese të kokainës me një lëndë tjetër, duke i vendosur sinjalizues, duke mbajtur nën vëzhdim kamionët, për të zbuluar destinacionin e tyre.