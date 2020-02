Shqipëria me numrin më të lartë të shërbimeve online në Ballkanin Perëndimor

Shqipëria është vendi me numrin më të lartë të shërbimeve online në Ballkan.

Kështu është shprehur, Fjoralba Caka, zv.ministre e Drejtësisë, që ka marrë pjesë këtë javë në takimin përgatitor Ekonomik-Mjedisor të OSBE në Vjenë. Zv.ministrja Caka, gjatë takimit ka nënvizuar punën e bërë nga Shqipëria në luftën kundër korrupsionit, ndërsa ka sjellë në vëmendje dhe rëndësinë e përdorimit të teknologjisë në këtë drejtim.

“Kënaqësi e veshur me përgjegjësi të isha pjesë e takimit të parë përgatitor të Forumit Ekonomik-Mjedisor të OSBE në Vjenë. Ndava punën e bërë nga Shqipëria në kuadër të luftës kundër korrupsionit me fokus të veçantë tek elementet inovative të Planit të Veprimit Antikorrupsion, si dhe rëndësinë që përfaqëson për ne dimensioni digjital i qeverisjes dhe shërbimit publik për qytetarin, përmes shndërrimit të teknologjisë në mjet të mirëqeverisjes”,- bën të ditur zv.ministrja Caka.

“Kisha nderin të ndaja edhe statusin e Shqipërisë si vendi me numrin më të lartë të shërbimeve elektronike në Ballkanin Perëndimor dhe shtimin e tyre si prioritet të mëtejshëm të qeverisë.

Një falënderim i veçantë për Misionin tonë në OSBE për punën e kryer deri më sot, e cila u vlerësua maksimalisht edhe nga shtetet pjesëmarrëse, si edhe kontributin e pakushtëzuar që po garantojnë për Kryesinë Shqiptare të OSBE që prej fillimit të këtij viti”,- shtoi Caka.

“Shkëmbimi me Ermelinda Meksin si pjesë e Sekretariatit të OSBE ishte një mundësi më tej për të parë të kontributin shqiptar në arenën ndërkombëtare dhe mbarëvajtjen e misioneve dhe vizioneve të përbashkëta që Shqipëria ndan me OSBE. Me përmbylljen e këtij takimi të parë, entuziaste për të vijuar punën kundër korrupsionit dhe filluar përgatitjet për mbajtjen e konferencës së madhe të OSBE kundër korrupsionit në Tiranë në muajt e verës”,- bëri të ditur zv.ministrja e Drejtësisë, Fjoralba Caka.