Trump në Indi: SHBA-ja pranë nënshkrimit të marrëveshjes së mbrojtjes mbi 3 mld USD

India dhe Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me vlerë mbi 3 miliardë dollarë amerikanë të martën në New Delhi, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë vizitës së tij shtetërore dyditore në Indi.