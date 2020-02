Gjiknuri për propozimet e PD: Jemi dakord, do konsultohemi me ndërkombëtarët

Deputeti i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri që është dhe anëtar në Këshillin Politik që po harton Reformën Zgjedhore ka komentuar sot propozimet e Partisë Demokratike për votimin dhe numërimin elektronik.

Gjiknuri pas takimit tha se do të shohin me kujdes propozimet, edhe pse në parim janë dakord me drafti,por do të bëjnë konsultime me organet e Këshillit të Ministrave, si edhe ndërkombëtarët.

“Ne do konsultohemi dhe me ekspertë de do japim mendimin tonë. Në parim ne jemi dakord, por elektronika kërkon kohë dhe duhet një punë e madhe. Nëse kjo është e realizueshme, në parim jemi dakord. Dhe kërkojmë departizimin e qendrave të votimit”, u shpreh Gjiknuri.

Opozita zbardhi sot propozimet për reformën zgjedhore. Bëhet fjalë për identifikimin, votimin dhe numërimin elektronik që sipas saj, janë rekomandimet prioritare të ODIHR për zgjedhje të lira. Me anë të këtyre elementëve të reformës synohet liria, sekreti dhe numërimi korrekt i votës.