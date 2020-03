Meta mbyll me dekret 2 orë manifestim, kthen ligjin për gjyqtarët e paralajmëron: Nëse s’ka reflektim shpërndaj parlamentin pas 15 marsit

“Zëri i popullit, zëri i Zotit”. Me këto fjalë e ka nisur fjalimin e tij para mijëra qytetarëve, Presidenti i Republikës Ilir Meta teksa tha se ulet në gjunjë vetëm para flamuri kuq e zi e popullit të shqiponjave. Ai iu referua nenit 2 të Kushtetutës ku thuhet sovraniteti i përket vetëm popullit.

Kishte paralajmëruar se do firmoste një dekret dhe ashtu bëri. Presidenti i Republikës Ilir Meta, para mijëra qytetarëve të mbledhur në tubimin, sipas tij për mbrojtjen e Kushtetutës dhe kundër grushtit të shteti, firmosi dekretin për kthimin në Kuvend të ndryshimeve në ligjin për Gjykatën Kushtetutese.

Për Kreun e Shtetit ndryshimet ligjore përbëjnë grushtin ndaj shtetit ligjor. Në tubimin e organizuar në Bulevard pranë zyrës së tij, Meta paralajmëroi se pas 15 Marsit, datë e caktuar si afati për miratimin e reformës zgjedhore, nëse Kuvendi nuk do marrë parasysh dekretin e nënshtruar, atëherë do firmosë dokumentin më të rëndësishëm, dekretin për shpërndarjen e Parlamentit.

Për Presidentin e Republikës në faj nuk është vetëm mazhoranca socialiste për devijimin e reformës në drejtësi, por edhe disa ndërkombëtarë. Ilir Meta me bindje tha se sovratiteti i vendit është shkelur dhe për këtë ai tha se ka shumë e shumë për të thënë. Me një prezencë patriotike Ilir Meta u betua mbi flamurin kombëtar se do mbronte kushtetutën.

Ndërkohë që qytetarët ishin në bulevard me flamuj kuq e zi dhe mimoza, siç ka qenë apeli i Presidentit. Presidenti Ilir Meta ka paralajmëruar se nëse mazhoranca nuk merr parasysh dekretin e firmosur sot para popullit, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për ndryshimin e ligjit për betimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, pas 15 marsit do të firmosë dekretin për shpërndarjen e Parlamentit në mes të Parlamentit. Kreu i Shtetit deklaroi se do presë deri më 15 mars, kur pritet që palët politike të miratojnë Reformën Zgjedhore, dhe pastaj do të firmosë për shpërndarjen e Parlamentit, dhe për këtë ai u betua para mijëra qytetarëve të mbledhur në shesh.

Artisti Neritan Liçaj ka hapur manifestimin. Në tubim kanë folur Profesori Ledi Bianku, ish gjyqtari shqiptar në Gjykatën e Strasburgut, Agim Nesho ish-ambasadori i Shqipërisë ne OKB, artisti Bujar Kapexhiu, studentja e drejtësisë Oneda Skënderi, kampioni ndërkombëtar i boksit ardhur nga gjernania Kristian Demaj dhe regjisori Edmond Budina.