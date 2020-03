Meta i përgjigjet Ramës/ Tregon letrën që i dërgoi komisionarit të zgjerimit

Presidenti nuk i druhet faktit se dërgimi i sherrit me mazhorancën në dyert e Brukselit mund te minoje rrugën e integrimit , pasi fajin e sheh diku tjetër.

Ilir Meta një këshillë e kishte edhe për kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili krah homologut austriak iu përgjigj ultimatumeve të paraardhësit të tij, për shpërndarje të Parlamentit.

“Secili institucion është legjitim në vendimet që merr, edhe presidenti në dekretet që miraton ose kthen. I tillë është edhe me dy dekretet e fundit, që Kuvendi do t’i shqyrtojë me kujdes, brenda afateve. Mirëpres Presidentin sa herë që ai dëshiron të vizitojë parlamentin. Ose do të mirëprisja apo lexoja çdo mesazh që ai do t’i drejtonte me shkrim parlamentit”, tha Ruçi.

“ Po dëgjoja pak më parë Ruçin. Të paktën mendoj se ai do kërkojë hetime për çështjen e ministrisë së Drejtësisë. Faktet kërkojnë një analizë që dhe kuvendi të rreshtohet në anën e shtetit të së drejtës apo grupimit mafioz.”, tha Meta.

Krahas kërcënimit të Ilir Metës, socialistet kanë lajmëruar se do të rrëzojnë dekretin presidencial të firmosur në shesh, por Meta nuk tërhiqet nga betimi i tij.