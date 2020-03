Konfirmohen dy rastet e para me koronavirus në Tiranë

Mesa duket edhe Shqiperia do te hyjë këtej e tutje ne listen e vendeve me coronavirus. Mesohet se Ministria e Shendetesise ka konfirmuar dy rastet e para ne qytetin e Tiranes. Thuhet se jane dy persona, babe e bir, te ardhur nga Firence, te cilet jane gjetur pozitive ne testet per virusin ne fjale. Gjendja e tyre paraqitet e mire dhe mesohet se po ndiqet protokolli trajtimit ne fjale.

Nga ky moment nje situate e re shfaqet edhe ne vendin tone, me shpresen se nuk do te jete ngjashme me atev te Italise fqinje. Ne fakt vendi yne kishte mbetur nder te vetmet shtete ne Evrope pa koronavirus, se bashku me Kosoven dhe ndonje vend tjeter ballkanik.

Ja njoftimi i Ministrise se Shendetesise:

Konfirmohen dy raste të importuara me COVID-19 në Shqipëri.

Gjendja e dy të prekurve babë e bir që kanë udhëtuar nga Firence në Tiranë është e stabilizuar dhe nuk paraqesin komplikacione.

Strukturat tona të urgjencës kombëtare dhe ISHP janë duke ndjekur protokollin klinik dhe epidemiologjik për të dy rastet.

MSHMS përsërit thirrjen për qytetarët që kanë udhëtuar nga vende të prekura dhe ndjejnë simptoma të ngjashme me gripin, të telefonojnë në nr.127, ku mjekët tanë do t’i përgjigjen çdo rasti.