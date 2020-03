Erjon Braçe: Federatë kriminale! Po vendos fituesin e titullit dhe garën për Europë

TRE NDESHJE! TRE KRIME!

F$HF VENDOSI!

NE FILLIM VENDOSI GAREN PER TITULL!

TANI PO VENDOS GAREN PER EUROPEN!

Ju kam deshmuar me prova se si ne Superlige, funksionon nje #SISTEMKRIMINAL qe vendos ndeshjet e futbollit;

Fusha eshte thjesht objekt,

gara vendoset sipas hierarkise kriminale te favoreve;

Partizani, Tirana e Kukesi ishin per titull, gara u vendos nga arbitrat, hoqen Partizanin, Kuksi e pasoi sot!

Nga kjo jave po vendoset gara per Evropen;

Dje krimet u konsumuan hapur!

Arbitrat ben gjithcka qe te mos humbte Teuta e Ballshi, gjithcka, penallti ne favor te tyre e penallti te pa dhena kunder tyre!

TE GJITHA HAPTAZI AKTE KRIMINALE!

Laci u mund, Teuta ndaloi, Ballshi ndaloi, ndaj sot duhej mundur Partizani!

E MUNDEN ME AKTE KRIMINALE, DY;

NJERA PENALLTI E PAQENE, TJETRA PENALLTI PER PARTIZANIN E PADHENE!

Hapur fare fare!

Nje arbiter tre meter larg nuk mund te bej kete krim pa garanci!

Garanti ne krim eshte kreu i SISTEMIT, F$HF!

Te shohesh penalltine e pa dhene sot per Partizanin dhe,

te kujtosh penalltine e dhene kunder Partizanit per prekje me Tiranen,

penallti e karton i kuq qe vendosi garen per titull, nuk kerkon me asnje prove per krimin e madh qe po ndodh ne futboll!

FUTBOLLI I PISTE NUK ESHTE FUTBOLL!

Nxirreni fituesin tuaj, nxirrini edhe ekipet per Evropen, por eshte mashtrim,

genjeshter, sic PIRAMIDAT!

KY ESHTE SHKATERRIMI I FUTBOLLIT NE SHQIPERI!